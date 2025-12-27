Минобороны России показало кадры боев за Гуляйполе

Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области. Кадры боевых действий и последствий штурма опубликовало Минобороны России .

На видео, снятых с бортовых камер беспилотников, попали последствия боевых действий. В отдельных эпизодах видны точечные удары движущейся технике противника, а также очаги пожаров и плотный дым над застройкой. На других эпизодах — продвижение штурмовых групп и разворачивание российских флагов в различных частях населенного пункта.

По данным военного ведомства, в операции участвовали подразделения 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад 5-й армии, 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии 5-й армии, а также 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии. Гуляйполе рассматривалось как один из ключевых оборонительных узлов ВСУ в этом районе — оборона была выстроена с использованием фортификаций, плотной городской застройки и особенностей местности.

В Минобороны утверждают, что в ходе боев под контроль был взят оборонительный район площадью более 76 квадратных километров, зачищено свыше семи тысяч зданий и сооружений. Также сообщается о значительных потерях украинских подразделений и уничтожении десятков единиц бронетехники и автотранспорта.

Освобождение Гуляйполя, как заявляют в ведомстве, рассматривается как этап, создающий условия для дальнейшего продвижения на Запорожском направлении.

О взятии Гуляйполя и Димитрова в ДНР было доложено Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.