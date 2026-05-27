The Economist обвинил Зеленского в авторитаризме

В Великобритании методы правления президента Украины Владимира Зеленского назвали авторитарными. Статью с критикой в адрес главы государства опубликовал журнал The Economist .

Ссылаясь на инсайдеров, журналисты написали, что в окружении Зеленского сформировалась специфическая атмосфера, где ключевым критерием оценки кадров является личная преданность, а критика и сильные независимые фигуры воспринимаются болезненно.

«Вместо того чтобы опираться на правительство, объединяющее наиболее талантливых людей, он сместился ко все более отстраненному византийскому стилю управления», — отметил автор материала.

Также Зеленского обвинили в подрыве деятельности антикоррупционных следователей.

Ранее Конгресс США получил отчет о расследовании 56 случаев коррупции на Украине.