Террористы «Айдара» пытались прорваться в Курскую область

Боевики украинского националистического батальона «Айдар»* попытались прорваться на территорию населенного пункта Теткино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Боевики выдвинулись в Теткино из Рыжевки Сумской области. В бой с ними вступили российские бойцы, под ударами беспилотников противник сбежал на территорию Украины.

«Наши подразделения ВДВ ударами дронов уничтожили свыше половины личного состава противника, остальные ушли вглубь украинской территории», — заявили военные.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что средства ПВО также сбили 19 украинских беспилотников над территорией региона в течение ночи. Никто не пострадал, на местах ЧП работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

*Признан террористической организацией и запрещен в России.