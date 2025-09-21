Террор в Крыму. Два человека погибли при атаке на санаторий «Форос»

Минобороны: два человека погибли при атаке БПЛА на Крым

В результате атаки украинских беспилотников на территорию Крыма погибли два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве обороны России .

ВСУ выбрали целью территорию, где нет ни одного военного объекта. Украина использовала беспилотники с фугасными боезарядами.

В ведомстве назвали происшествие намеренной террористической атакой.

Об атаке на полуостров сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Взрыв беспилотников повредил здание школы, оно расположено в поселке Форос.

При ударе по школе ранение получил охранник. Детонация разрушила актовый зал и повредила библиотеку.