Террор в Крыму. Два человека погибли при атаке на санаторий «Форос»
Минобороны: два человека погибли при атаке БПЛА на Крым
В результате атаки украинских беспилотников на территорию Крыма погибли два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ выбрали целью территорию, где нет ни одного военного объекта. Украина использовала беспилотники с фугасными боезарядами.
В ведомстве назвали происшествие намеренной террористической атакой.
Об атаке на полуостров сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Взрыв беспилотников повредил здание школы, оно расположено в поселке Форос.
При ударе по школе ранение получил охранник. Детонация разрушила актовый зал и повредила библиотеку.