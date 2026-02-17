Территорию возле стадиона академии «Краснодара» оцепили из-за обломков дрона

Фрагменты БПЛА обнаружили в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Об этом сообщил оперативный штаб Кубани .

В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы, территорию оцепили.

Также обломки БПЛА рухнули в нескольких районах Сочи. Мэр Андрей Прошунин подтвердил, что обошлось без пострадавших. Глава города добавил, что дежурные системы ПВО практически 10 часов отбивали три волны атак ВСУ.

В ночь на 17 февраля военные нейтрализовали над регионами свыше 150 беспилотников. Большую часть из них сбили над акваторией Черного и Азовского морей, в Крыму и Краснодарском крае. Также налеты зафиксировали в Калужской, Брянской и других областях.