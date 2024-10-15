«Территориальные компромиссы». На Украине заявили о плане США по урегулированию конфликта

Экс-посол Чалый: у США есть план по урегулированию конфликта без победы Украины

У Соединенных Штатов есть план по урегулированию конфликта на Украине, который не подразумевает победу страны. Об этом сообщил украинский экс-посол в США Валерий Чалый, чьи слова привело издание «Страна.ua».

Американский план предполагает «территориальные компромиссы», отметил дипломат. По его словам, представители США во время визита в Киев предлагали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому быть более гибким.

«Да, это план не о победе Украины», — добавил Чалый.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал перенести боевые действия на территорию России. Для этого ВСУ нужны дальнобойные ракеты.