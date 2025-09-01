Российская армия ускорила темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание Steigan .

В статье напомнили, что у Киева лучший шанс обезопасить свои территории и достичь прочного мира был во время мирных переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Сейчас же ситуация сложилась таким образом, что украинская армия «разбита вдребезги», США потеряли интерес к конфликту и перекинули бремя его продолжения на европейцев. Но это не изменит его исход.

Издание сослалось на испанскую газету El País, которая написала, что Красноармейск и Констаниновка уже окружены, а ВС РФ придерживаются той же тактики, которая позволила им освободить Авдеевку и Угледар в прошлом году.

«В обоих случаях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отводе своих бойцов, чтобы не допустить их изоляции в городской застройке», — говорится в материале.

Также отмечается, что при сохранении Россией тех же темпов наступления, что и последние полгода, следующим падет Красноармейск.

Бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что «терпению России пришел конец» и стоит ждать усиления темпов наступления ВС РФ с целью завершения конфликта.

Ранее украинский волонтер Мария Берлинская заявила, что российские военные могут перейти в серьезное наступление в ближайшее время.