Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области полностью лишились электричества
Три региона Украины полностью лишились электричества. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.
Без энергоснабжения остались Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская области.
Из-за ударов Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре зафиксировали отключения в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ночью по территории государства выпустили более 600 БПЛА и десятки ракет. Больше всего пострадали объекты на западе Украины. Там применяются графики аварийных отключений.
В Одессе повреждения получили припортовая инфраструктура и судно.
На внеплановые отключения света стали массово жаловаться жители Киева. Утром 23 декабря там объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракет и БПЛА.