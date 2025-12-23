Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области полностью лишились электричества

Три региона Украины полностью лишились электричества. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

Без энергоснабжения остались Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская области.

Из-за ударов Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре зафиксировали отключения в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ночью по территории государства выпустили более 600 БПЛА и десятки ракет. Больше всего пострадали объекты на западе Украины. Там применяются графики аварийных отключений.

В Одессе повреждения получили припортовая инфраструктура и судно.

На внеплановые отключения света стали массово жаловаться жители Киева. Утром 23 декабря там объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракет и БПЛА.