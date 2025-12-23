Киевляне массово жалуются на внеплановые отключения света

В Киеве начали массово жаловаться на внеплановые отключения света. Утром в столице Украины и других регионах страны объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА и ракет.

Об отключениях света пишут в местных пабликах. Также аварийные отключения света ввели в Черниговской и Черкасской областях.

Утром местные СМИ и российские Telegram-каналы, освещающие ход боевых действий, сообщили о массированном комбинированном ударе по целям на Западной Украине и в центральной части республики.

Взрывы гремели в Ровно, Львовской и Ивана-Франковской областях, а также в Виннице. В Минобороны России данных о пораженных целях пока не публиковали.