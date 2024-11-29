Депутаты из Мытищ собрали теплые вещи и продукты для участников СВО

Гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции собрали партийцы из Мытищ. Парламентарии регулярно участвуют в сборах и отправке вещей для военнослужащих.

Помимо традиционной гуманитарной помощи, депутаты «Единой России» Дмитрий Астафьев и Максим Бабухин собрали для бойцов продовольствие. Также партийцы передали участникам специальной военной операции бензиновый генератор, который поможет комфортно выполнять боевые задачи.

«Вместе мы можем сделать много, поддерживая тех, кто на передовой. Участвуйте вместе с нами в этой важной миссии!» — сказал Максим Бабухин.

В Мытищах ежедневно работает пункт по сбору необходимых вещей для нужд военнослужащих. Он находится в муниципальном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Мира, 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».