Тимофеевка перешла под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село перешло под контроль подразделения группировки войск «Центр». Бойцы продолжили продвижение в глубину обороны врага. Под их контроль также перешли населенные пункты Петропавловка, Волково, Воздвиженка, Соленое и Шевченко.

«Нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ», — сообщили в министерстве.

ВСУ лишились более 4050 военнослужащих, двух танков, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что российские военные взяли в котел около 1,5 тысячи солдат и иностранных наемников в ДНР. В их числе — боевики из Польши, Великобритании и Грузии. Всем попавшим в котел российские военные предложили сдаться в плен.