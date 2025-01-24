Российские бойцы взяли в котел 1500 солдат ВСУ и иностранных наемников в Великой Новоселке

Mash: в Великой Новоселке 1500 солдат ВСУ и иностранных наемников попали в котел

В ДНР Вооруженные силы России окружили примерно 1500 солдат ВСУ и иностранных наемников в районе поселка городского типа Великая Новоселка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, большинство оказавшихся в котле — бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которую ВСУ оставили оборонять поселок. Несколько последних дней бригада запрашивала у украинского командования разрешение на отступление, но так его и не получила.

Среди окруженных бойцов, судя по голосам радиоперехвата, есть наемники из Польши, Грузии и Великобритании. Всем попавшим в котел солдатам российские военные предложили сдаться в плен.

Ранее российские войска освободили Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР. ВСУ при этом потеряли почти 1000 солдат и много военной техники.