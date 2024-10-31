Балицкий показал обломки дрона ВСУ, атаковавшего Бердянск

Губернатор Балицкий показал фото с посланием ВСУ на обломке дрона из Бердянска

ВСУ совершили 10 атак беспилотниками на Бердянск, написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он опубликовал фотографию обломка дрона с посланием от украинских боевиков.

Глава региона отметил, что в городе продолжают разбор завалов. На месте ЧП работают сотрудники СК — они устанавливают доказательства агрессии Украины против мирного населения. Семь обстрелов пришлось на городской порт, еще три атаки совершили на жилой сектор.

На обломке одного из дронов украинские боевики написали «Бердянск — это Украина, или руины».

«Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание», — подчеркнул Евгений Балицкий.

Он уточнил, что нападение ВСУ не повлияет на работу порта Бердянска. Губернатор добавил, что инфраструктура получила незначительные повреждения.