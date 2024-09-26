Тело украинского боевика нашли в холодильнике в Курской области

В ходе зачистки одного из освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Курской области российские военные обнаружили тело украинского боевика в промышленном холодильнике. Вероятно, его при отступлении с позиций оставили его сослуживцы, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Наше подразделение во время зачистки одного из населенных пунктов Курской области нашло промышленный холодильник в подвале жилого дома. В нем находилось тело военнослужащего ВСУ. Это свидетельствует о том, что армия Украины эвакуирует далеко не всех погибших», — сказал источник.

Ранее стало известно о широко распространенном мародерстве со стороны ВСУ в Курской области. В частности, они крадут не только ценности и продукты из домов, но и оконные рамы.

Секретарь Госсовета России Алексей Дюмин заявлял, что в скором времени ВС РФ выдавят противника с территории региона.