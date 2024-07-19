Тело участника СВО достали из могилы в Краснодаре спустя год для перезахоронения
В Краснодаре тело бойца СВО эксгумировали, чтобы перезахоронить на родине
В Краснодаре спустя год после похорон эксгумировали тело участника спецоперации. Его достали из могилы, чтобы перезахоронить в родном городе, сообщило издание «Вестник».
Старший лейтенант Александр Ерин скончался 18 июля 2023 года. Похороны офицера состоялись в Краснодарском крае — здесь боец СВО находился на реабилитации.
В родном городе мужчину перезахоронили год спустя. Отпевание Ерина провели в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Похороны офицера провели с воинскими почестями. На траурную церемонию пришли представители местной администрации.
Офицера с воинскими почестями, на церемонии присутствовали представители местной администрации.
В Санкт-Петербурге и ленинградской области в середине июня неизвестные осквернили могилы участников СВО. Вандалы сожгли венки на месте захоронения и повредили надгробие.