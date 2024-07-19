Тело участника СВО достали из могилы в Краснодаре спустя год для перезахоронения

В Краснодаре тело бойца СВО эксгумировали, чтобы перезахоронить на родине

В Краснодаре спустя год после похорон эксгумировали тело участника спецоперации. Его достали из могилы, чтобы перезахоронить в родном городе, сообщило издание «Вестник».

Старший лейтенант Александр Ерин скончался 18 июля 2023 года. Похороны офицера состоялись в Краснодарском крае — здесь боец СВО находился на реабилитации.

В родном городе мужчину перезахоронили год спустя. Отпевание Ерина провели в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Похороны офицера провели с воинскими почестями. На траурную церемонию пришли представители местной администрации.

Офицера с воинскими почестями, на церемонии присутствовали представители местной администрации.

В Санкт-Петербурге и ленинградской области в середине июня неизвестные осквернили могилы участников СВО. Вандалы сожгли венки на месте захоронения и повредили надгробие. 

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