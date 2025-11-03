Тело обнаженной женщины нашли на матрасе в частном доме в Судже
В ходе поисковых работ в Судже в частном доме военные следователи обнаружили тело обнаженной женщины на матрасе. Об этом РИА «Новости» рассказал старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Минобороны РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал собеседник агентства.
Дубов отметил, что тело женщины пролежало в доме достаточно долго, поэтому без экспертизы установить причину смерти невозможно. Позже военные следователи уточнили, что проведенная экспертиза установила, что женщина скончалась от полученных взрывных травм.
Один из участников вторжения ВСУ в Курскую область попросил суд смягчить ему наказание. Его подразделение несколько дней удерживало часть города под контролем. Солдата осудили на 14 лет, в апелляции он заявил, что наказание слишком суровое, а суд не учел его добровольную сдачу в плен.