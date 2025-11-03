Тело обнаженной женщины нашли на матрасе в частном доме в Судже

В ходе поисковых работ в Судже в частном доме военные следователи обнаружили тело обнаженной женщины на матрасе. Об этом РИА «Новости» рассказал старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Минобороны РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.

«На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате», — рассказал собеседник агентства.

Дубов отметил, что тело женщины пролежало в доме достаточно долго, поэтому без экспертизы установить причину смерти невозможно. Позже военные следователи уточнили, что проведенная экспертиза установила, что женщина скончалась от полученных взрывных травм.