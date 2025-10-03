«Я же сдался». Солдат ВСУ кошмарил Суджу, а теперь просит о снисхождении

Солдат ВСУ просит смягчить приговор по делу о теракте в Курской области

Участник вторжения ВСУ в Курскую область Дмитраков попросил суд смягчить ему наказание. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дмитракова вместе с еще одним солдатом ВСУ Панченко задержали после рейда украинских сил на Суджанский район.

Позднее прокуратура выяснила, что его подразделение несколько дней удерживало часть города под контролем. Панченко, по данным следствия, участвовал в похищении российских граждан, также он ограбил магазин.

Дмитракова в итоге осудили на 14 лет лишения свободы по делу о теракте. В тюрьме он проведет только первые три года, а затем отправится в колонию строгого режима.

В апелляции солдат ВСУ указал, что это наказание — слишком суровое. По мнению мужчины, суд не учел нескольких факторов: добровольной сдачи и помощи следствию.

Ранее россиянина приговорили к 14 годам за передачу ВСУ данных о кораблях Черноморского флота.