Тело четвертого погибшего ребенка при ударе ВСУ по Краснодару нашли спасатели
Глава Краснодара Наумов: тело четвертого ребенка нашли при разборе завалов
Разбирающие завалы разрушенного украинскими беспилотниками детского центра Краснодара нашли тело четвертого погибшего ребенка. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Он напомнил, что заведение попало под удар летательных аппаратов в ночь на понедельник, 24 августа.
«Тело еще одного ребенка обнаружили спасатели при разборе завалов в частном детском центре. От всего сердца соболезную семье, пережившей эту невосполнимую утрату», — заявил Наумов.
Глава Краснодара добавил, что в больницах города лечение проходят дети, а также взрослые из разрушенного заведения. Он подчеркнул, что врачи делают все возможное, чтобы они поправились.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова уточнила, что четвертой жертвой удара украинских беспилотников по Краснодару стала 14-летняя девочка.
Омбудсмен выразила глубокие соболезнования родным и близким подростка.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что краснодарские врачи занимаются лечением шести пострадавших детей, находящихся в состоянии средней тяжести. Также от налета беспилотников пострадали двое взрослых, чье состояние медики назвали тяжелым.