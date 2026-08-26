Число погибших подростков при атаке на Краснодар выросло до четырех

Количество погибших подростков при атаке на Краснодар увеличилось до четырех. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова .

По данным омбудсмена, четвертая погибшая — 14-летняя девочка.

«Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утраты», — поделилась Львова-Белова.

В больницах Краснодара остаются еще шестеро детей, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще двое взрослых — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ. Представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что страна вынесет на обсуждение вопрос об атаке украинских боевиков на детский центр.