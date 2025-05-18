Телеведущий из Якутии Семенов погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО

Телеведущий Алексей Семенов погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила Национальная вещательная компания «Саха» .

Компания выразила искренние соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Семенова. Боец служил в зоне СВО добровольцем под позывным НВК и выполнял боевые задачи.

Информации о месте и дате похорон пока нет.

Ранее в Москве на Аллее Доблести и Славы журналистов высадили 50 алтайских кедров в память о погибших военных корреспондентах. Мероприятие прошло в рамках акции «Сад памяти».