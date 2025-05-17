Алтайские кедры в память о погибших военкорах высадили в Москве

В Москве на Аллее Доблести и Славы журналистов высадили 50 алтайских кедров в память о погибших военных журналистах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие организовали в рамках акции «Сад памяти». Оно прошло в парке имени Артема Боровика совместно с Союзом журналистов России и проектом «Кедры Великой Победы».

«В год 80-летия Великой Победы, в год Защитника Отечества мы, конечно, вспоминаем журналистов, которые прошли Великую Отечественную. Те, кто погибли, исполняя свой профессиональный долг и на той далекой войне, и на войнах, которые были потом», — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Перед посадкой деревьев открыли мемориальную галерею в храмовом комплексе Святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьине. Выставка посвящена памяти 641 журналиста, погибшего во время Великой Отечественной войны, и 55 журналистам, которые погибли во время других конфликтов.

Ранее стало известно, что плакаты с героями Великой Отечественной войны оставят в автобусах Подмосковья на весь год.Это будет служить ежедневным напоминанием о подвиге тех, кто отстоял жизнь огромной страны, миллионов людей.