Телеоператор Менщиков из Кургана погиб в зоне СВО

Курганский телеоператор Александр Менщиков погиб в зоне специальной военной операции. Эту информацию подтвердили Ura.ru в местном военкомате.
Менщиков несколько лет работал видеооператором в курганских компаниях. Он отправился в зону боевых действий по контракту с Министерством обороны и числился стрелком. Весной 2024 года военный пропал без вести.
По данным военкомата, Александр погиб в апреле. В Кургане состоится прощание с оператором, но дату и место проведения траурной церемонии пока не назвали.
На прошлой неделе стало известно о гибели в зоне СВО племянника известного стилиста Сергея Зверева. Модельер узнал о случившемся от своей сестры. Близкие переживали за родственника, когда он решил отправиться добровольцем на фронт. По словам стилиста, его племянник всегда был патриотом. После новости о его гибели близкие заказали панихиду в храме.
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