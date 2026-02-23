Telegram остался единственным неподконтрольным Киеву ресурсом на Украине
Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что Telegram остается на Украине единственным ресурсом, который киевские власти не контролируют полностью. Об этом он сказал в эфире «Соловьев LIVE».
По словам Кнырика, в мессенджере украинцы могут увидеть альтернативную официальному курсу точку зрения.
«Внутри Украины Telegram остается единственным, наверное, источником информации, который на 100% неподконтролен, собственно говоря, Офису президента и структурам, которые занимаются информационно-психологической работой», — отметил эксперт.
Он добавил, что популярные на Украине сервисы Meta* — такие как Facebook* — давно находятся под тотальной цензурой и жестким контролем.
«Заказчики украинского проекта удовлетворены тем, как работает тот же Facebook*, но Telegram у них вызывает вопросы», — подчеркнул Кнырик.
Ранее в России сообщали о замедлении работы Telegram.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.