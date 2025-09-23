Погибших в тылу украинских солдат сжигали на свалке в Херсоне, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации. Об этом РИА «Новости» рассказали представители пророссийского подполья.

Тела бойцов, погибших в серой зоне, оставляли в поле и объявляли пропавшими без вести. Их семьям выплаты не положены. С теми же, кто погиб в тылу, например, от детонации БПЛА, поступали так, чтобы исключить возможность опознания. В обратном случае пришлось бы выплатить их родственникам до 15 миллионов гривен (30,3 миллиона рублей).

«По нашей информации, тела погибших военнослужащих ВСУ действительно утилизируют на городской свалке, причем весьма примитивно — обливают горючим и сжигают», — рассказал один из подпольщиков.

Аналогичным образом поступали с иностранными наемниками ВСУ, рассказал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, их сжигали или сбрасывали в Днепр.