Технологии нацистов. ВСУ подтвердили использование БПЛА с расплавленным металлом

Военные из 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ подтвердили, что используют дроны с расплавленным металлом. Об этом сообщил NBC News .

По данным телеканала, украинские военные опубликовали видео, на котором видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию. После этого ВСУ попросили прокомментировать происходящее на записи, но руководство армии отказалось.

«Однако 60-я отдельная механизированная бригада подтвердила, что использует такие дроны», — отметили журналисты.

Отдельно они обратили внимание, что украинские военные применяют запрещенное ООН зажигательное оружие. Также ВСУ игнорируют предупреждение организации Human Rights Watch, которая потребовала прекратить применение дронов с зажигательной смесью на поле боя.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ВСУ применяют БПЛА с технологией, которую нацисты использовали во Второй мировой войне. Украинские боевики сбрасывают с беспилотников смесь алюминиевого порошка и оксида железа, которые достигают температуры две тысячи градусов Цельсия.