Технологии нацистов. ВСУ подтвердили использование БПЛА с расплавленным металлом
NBC News: ВСУ сбрасывают с дронов расплавленный металл
Военные из 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ подтвердили, что используют дроны с расплавленным металлом. Об этом сообщил NBC News.
По данным телеканала, украинские военные опубликовали видео, на котором видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию. После этого ВСУ попросили прокомментировать происходящее на записи, но руководство армии отказалось.
«Однако 60-я отдельная механизированная бригада подтвердила, что использует такие дроны», — отметили журналисты.
Отдельно они обратили внимание, что украинские военные применяют запрещенное ООН зажигательное оружие. Также ВСУ игнорируют предупреждение организации Human Rights Watch, которая потребовала прекратить применение дронов с зажигательной смесью на поле боя.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ВСУ применяют БПЛА с технологией, которую нацисты использовали во Второй мировой войне. Украинские боевики сбрасывают с беспилотников смесь алюминиевого порошка и оксида железа, которые достигают температуры две тысячи градусов Цельсия.