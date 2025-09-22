Технику и оборудование передадут из Павловского Посада бойцам СВО

Во дворе администрации Павлово-Посадского городского округа готовят к отправке в зону специальной военной операции гуманитарный конвой. Защитникам доставят автомобиль, мотоциклы, беспилотные летательные аппараты, рации и другую необходимую технику и оборудование.

Гуманитарную помощь получат бойцы свыше 30 подразделений. Они служат в Курской, Белгородской, Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Посылки сформировали с учетом запросов защитников.

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» помогают с погрузкой машин. Отправку гуманитарной помощи запланировали на 22 сентября. Груз бойцам доставят благодаря деятельности штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих. Его основали по инициативе главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.