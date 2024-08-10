Танкисты ВС РФ прибыли в Курскую область для уничтожения ВСУ

МО: российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ под Курском

Российские танкисты приехали в Курскую область и заняли огневые позиции для борьбы с украинскими боевиками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ и показали соответствующее видео.

Там уточнили, что подразделения заступили на танкоопасные направления, чтобы уничтожить мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ведомстве отметили, что танковые экипажи находятся в полной боевой готовности и готовы бить противника как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Ранее российские вертолеты с неуправляемыми авиаракетами С-13 разгромили украинских солдат и их бронированную технику в приграничном районе Курской области. Затем экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на взлетную площадку.