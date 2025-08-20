Танки назвали эффективным элементом нового огневого контура

В российской армии танки стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ростехе.

Боевые машины заняли по дальности нишу между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией.

«Зачастую достаточно пары выстрелов для прямого поражения цели. Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией», — подчеркнули в государственной корпорации.

Там рассказали о случаях, когда при стрельбе с закрытых позиций танки обеспечивали поражение целей на расстояние до 12 километров.

Ранее в Ростехе раскрыли возможности нового комплекса «Искандер». В госкорпорации отметили, что ракеты наносят объектам мультифакторное поражение.