Танки Abrams и бронетехника пополнят новые склады НАТО в Польше

Stars and Stripes: США перебросят Abrams и другую технику на базу НАТО в Польше

Matthias Merz/dpa
Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты отправили танки Abrams и другую бронетехнику на новую американскую базу НАТО, расположенную на западе Польши. Об этом сообщили журналисты Stars and Stripes.

По данным издания, на склады поступило в общей сложности 14 танков M1 Abrams, а также бронетехника, которой хватит на целую бронетанковую бригаду.

Полигон, который находится в 400 километрах от границы с Украиной, планируют в дальнейшем оснастить еще 85 танками, 190 бронированными машинами, в том числе M2 Bradley, артиллерийским орудием и самоходными гаубицами.

«Этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению», — пояснили авторы статьи.

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