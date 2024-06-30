Танки Abrams и бронетехника пополнят новые склады НАТО в Польше

Stars and Stripes: США перебросят Abrams и другую технику на базу НАТО в Польше

Соединенные Штаты отправили танки Abrams и другую бронетехнику на новую американскую базу НАТО, расположенную на западе Польши. Об этом сообщили журналисты Stars and Stripes .

По данным издания, на склады поступило в общей сложности 14 танков M1 Abrams, а также бронетехника, которой хватит на целую бронетанковую бригаду.

Полигон, который находится в 400 километрах от границы с Украиной, планируют в дальнейшем оснастить еще 85 танками, 190 бронированными машинами, в том числе M2 Bradley, артиллерийским орудием и самоходными гаубицами.

«Этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению», — пояснили авторы статьи.

Ранее власти Германии одобрили экспорт оружия на рекордную сумму.