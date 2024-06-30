Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

DPA: ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро

Staff Sgt. Shawn White/Keystone Press Agency
Фото: Staff Sgt. Shawn White/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия разрешила экспорт вооружений на рекордную сумму. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики страны.

С 1 января по 18 июня ФРГ одобрила поставки оружия на сумму 7,48 миллиарда евро. Этот показатель оказался на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Уточняется, что 4,88 миллиарда евро пришлись на Украину.

На втором месте среди покупателей оказался Сингапур, третье место заняла Индия.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что жители страны иногда интересуются, не является ли поддержка Украины чрезмерной. По словам политика, люди получают недостаточно информации о конфликте.

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