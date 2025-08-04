Танк в зоне СВО выстрелил на рекордное расстояние

При освобождении населенного пункта на Донецком направлении танк 60-го отдельного штурмового батальона девятой гвардейской бригады 51-й армии Южного военного округа выстрелил на расстояние 13,3 километра. Военнослужащий батальона с позывным Столичный сообщил об этом ТАСС .

Российские подразделения не могли продвинуться из-за закрепившихся в здании пулеметчиков Вооруженных сил Украины и попросили танкистов об огневой поддержке. Цель находилась в 13 километрах 300 метрах от них. Столичный не сталкивался с тем, чтобы бронетехника стреляла на такое расстояние. Максимум, который ему известен, составлял 12 километров.

«Вот первый выстрел у нас был пристрелочным, был недолет 150 метров, а следующий выстрел уже на максималках. Достали 13 300 метров, 47 секунд полета и попали точно в цель, здание разворошили», — рассказал он.

Российские войска в июле заняли Часов Яр. Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что теперь подразделения устремятся к Константиновке.