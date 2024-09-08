Танк «Царь-мангал» выдержал более 100 ударов в зоне СВО

Оснащенный массивной защитой танк Т-72, получивший название «Царь-мангал», выдержал в зоне спецоперации свыше 100 ударов различными видами боеприпасов противника. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал сотрудник «Уралвагонзавода».

Танк украинские боевики атаковали из беспилотников и ракетного комплекса Javelin. Но им не удалось сломить российскую технику.

«Экипаж остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — отметил он.

Т-72 прозвали «Царем-мангалом» и «Черепахой» из-за внешнего вида: боевая машина оснащена самодельной антидроновой защитой из металлических листов в виде ангара. Над фото танка смеялись, пока он не проявил себя в бою, рассказывал военкор Александр Коц. Впервые самодельную модификацию российского танка, на который навесили дополнительную броню, в зоне СВО заметили в начале апреля

Этот танк используют для помощи российским штурмовикам. Экипаж занимается тралением минных полей и прикрывает пехоту во время атак. Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов отмечал, что российские войска создали «Царь-мангал» для перевозки пехоты.

Военные разработали еще одно защитное и многофункциональное приспособление: плащ от осколков. Его можно использовать как маскировочный халат, укрытие от дождя и даже в качестве носилок.