«Не горит и не промокает». Российские военные создали защитный плащ от осколков

Военнослужащие Южной группировки российских войск разработали и изготовили образец плаща для защиты от поражения осколками. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Его можно использовать как маскировочный халат, как укрытие от дождя и любой непогоды, как носилки. Материал, из которого он составлен, не горит и не промокает», — уточнили в оборонном ведомстве.

Разработка многофункциональна и позволит защитить российских бойцов. В будущем мотострелки усовершенствуют изделие, потому что его потенциал очень большой.

До этого специалисты придумали маскировочную «Накидку» для российских танков, которя может отклонять ракеты Javelin.

Ранее в России начали разработку еще одного удивительное устройство — всепогодного дрона «Прыгун-1». Эти беспилотники можно будет использовать и для разведывательных, и для ударных задач, несколько устройств смогут объединяться в рой для нанесения групповых ударов.