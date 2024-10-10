Танк-победитель танкового биатлона остался в строю после 19 попаданий в зоне СВО

Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал19 попаданий на поле боя и остался в строю. Об этом сообщил механик-водитель боевой машины с позывным Зубр, сообщило РИА «Новости» .

Военнослужащий отметил, что экипаж сумел нанести поражение противнику и покинуть поле боя невредимым.

«Наша машина уже проверена на передовой, выдержала 19 прямых попаданий противника в последнем бою, выполнила задачу, осталась в строю и нанесла огневое поражение противнику», — сказал он.

Ранее стало известно, что расчет гаубицы Д-30 уничтожил порядка 200 бойцов ВСУ за лето на Купянском направлении. Топографа-вычислителя артдивизиона с позывным Неман и командира расчета с позывным Метро за успешное выполнение задач наградили медалью Жукова и Георгиевским крестом IV степени.