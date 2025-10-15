«Там работают корейцы»: американский генерал назвал первую цель для Tomahawk

Первой целью для дальнобойной ракеты Tomahawk в рядах украинской армии станет завод по производству беспилотников в Елабуге. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский отставной генерал Джек Кин.

«На этом предприятии работают 20 тысяч северокорейцев», — добавил он.

При этом Кин утверждает, что Украина будет использовать такие ракеты исключительно в военных целях.

Ранее американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис заявил, что передача Украине таких ракет станет точкой невозврата в отношениях между Россией и США, особенно с учетом того, что Tomahawk способен нести на себе ядерный заряд. При этом, по его мнению, администрация президента Дональда Трампа хорошо понимает последствия этого решения.