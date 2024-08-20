Погибший в боях под Курском актер Евгений Шишов был хорошим артистом и талантливым парнем. Об этом 360.ru рассказал его коллега, каскадер Кирилл Смирнов.

Артисты подружились во время съемок фильмов. Смирнов знал, что Шишов ушел на СВО, но тот мало рассказывал о боях.

«Говорит, все нормально, жив, здоров. <…> Видать, там нельзя говорить было», — отметил каскадер.

По его словам, актер занимался спортом: бегал на свежем воздухе и ходил на брусья. Шишову доставались разные роли, он часто играл бандитов.

«Он играл моряка, подводника, офицера. <…> В основном эпизодические роли и роли второго плана бывали у него. Бандитов частенько, в основном бандитов [играл]. У него, видать, типаж такой. Мы играли в историческом „Цербере“, мы там играли военных», — поделился Смирнов.

Он добавил, что у Шишова не было профессионального актерского образования. Он обучался на курсах. О том, что актер ушел на СВО, его коллега узнал из соцсетей.

«Он выложил пост во „ВКонтакте“, и я ему сразу написал. Я думал сначала, может, фильм какой, а потом нет, СВО. Добровольцем, говорит, пошел. Как человек, как актер он был хороший. Талантливый, кстати, парень был. Его часто звали сниматься на эпизоды», — подытожил Смирнов.

Еще один друг Шишова, актер эпизодических ролей Дмитрий Бодров подтвердил гибель артиста.

«Но я пока не знаю подробностей. Погиб на СВО», — сказал он.

О гибели Шишова в Курской области стало известно 20 августа. У актера осталась дочь-подросток.