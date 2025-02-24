Тактильные игрушки для реабилитации бойцов СВО сделали в Черноголовке

Участники проекта «Активное долголетие» в округе проявляют заботу о раненых бойцах, находящихся в зоне специальной военной операции, создавая тактильные игрушки и другие вещи для их реабилитации. Эти игрушки разработаны специально для восстановления моторики рук.

По словам пенсионеров, каждая игрушка — это не просто предмет, а символ внимания и заботы, который помогает бойцам чувствовать связь с родными и близкими.

Кроме того, местные рукодельницы шьют подушки и вяжут носки для раненых.

«Самая главная помощь, которую мы можем оказать, — это наша всесторонняя поддержка в тылу. Словом, посильным делом и молитвой. Наши воины чувствуют эту поддержку. Я горжусь тем, что нахожусь среди людей, которые делают все возможное для помощи нашим бойцам», — поделилась член клуба «Активное долголетие» Тамара Макарова.