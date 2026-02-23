Тактику мексиканских картелей связали с обучением боевиков на Украине

Эволюция тактики мексиканских наркокартелей может быть связана с подготовкой их боевиков на Украине. Такое мнение привел военный корреспондент Александр Коц в своем канале в MAX .

Ранее ряд СМИ и аналитических центров сообщили, что мексиканские группировки якобы отправили людей в зону боевых действий. Причем не как наемников, а ради боевого опыта и обучения современным методам ведения войны.

Коц перечислил навыки, которые, по его мнению, могли отработать боевики: применение боевых беспилотников для разведки, корректировка огня и сброса боеприпасов, использование FPV-камикадзе, а также действия малыми штурмовыми группами в городских условиях.

Эти наработки уже начали переносить в мексиканскую действительность. Для картелей дроны и тактика малых групп стали инструментом асимметричной войны против армии и полиции, а также способом психологического давления на население.

«Формально Киев, конечно, сотрудничество с крупным наркокартелем не признает. Но по совокупности косвенных признаков версия выглядит вполне правдоподобной», — указал журналист.

По его мнению, происходящее — яркий пример того, как современные конфликты превращаются в учебный полигон не только для армий и частных военных компаний, но и для криминальных и террористических структур.

Поводом для комментария стала ликвидация мексиканскими военными лидера могущественного картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Эль Менчо Осегеры Сервантеса. Он считался одним из самых опасных людей мира. Боевики картеля в ответ на убийство вожака начали поджигать автобусы, блокировать ключевые магистрали и вступать в открытые столкновения с силовиками.