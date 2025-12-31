«Такой скрежет!» Очевидец рассказал детали атаки БПЛА на резиденцию Путина

Звук от направленных на резиденцию президента России в Новгородской области украинских дронов слышался со стороны Валдайского озера. Об этом сообщил местный житель Игорь Большаков, его слова привела пресс-служба Минобороны.

Мужчина признался, что проснулся утром от шума ракет, которые слышал впервые в жизни. По его словам, звук напоминал сильный скрежет.

«Со стороны озера слышал. Валдайское озеро здесь, я живу в другой стороне, так что это было далеко. Но с их стороны», — объяснил Большаков.

Минобороны представило полную схему атаки украинских дронов на резиденцию главы государства. Суммарно силы ПВО перехватили 91 беспилотник, из которых один в Смоленской области, 49 — в Брянской области и еще 41 — непосредственно в Новгородчине.