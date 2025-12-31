Сегодня 12:57 Минобороны показало схему прилета дронов по резиденции Путина Начальник ВКС Романенков: ВСУ прицельно направили дроны на резиденцию Путина 0 0 0 Фото: Ministry of Defence of Ukraine Калуга

Попытка боевиков ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области носила целенаправленный характер. С таким заявлением в ходе брифинга выступил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Александр Романенков

Он подчеркнул, что летательные аппараты прибыли с западного, южного и юго-западного направлений.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 91 беспилотник. Из них 49 уничтожили еще на подлете в Брянской области, один — в Смоленской области, еще 41 — непосредственно в Новгородской области.

Минобороны РФ

«Построение удара и количество средств воздушного нападения подтверждают, что атака носила эшелонированный характер и была тщательно спланированной», — подчеркнул Романенков. Глава Воздушно-космических сил добавил, что резиденция президента России в результате попытки атаки беспилотников ущерба не получила. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал дичайшим терроризмом атаку ВСУ на резиденцию Путина.