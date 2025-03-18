Такого опыта не было ни у кого. Как лечат отравившихся при операции «Поток»

Для лечения бойцов, отравившихся во время операции «Поток», российские военные врачи разработали уникальные методики. Об этом рассказали телеканалу RT в госпитале «Ахмата».

Военврач рассказал, что бойцы поступают к нему в основном с бактериальным воспалением легких из-за химикатов, которыми надышались во время операции. По его словам, болезнь начинает развиваться через три-четыре дня после выхода из трубы.

«Коварно оно как раз тем, что развивается лавинообразно. Не сразу протекает, а с нарастающими симптомами интоксикации, с увеличением дыхательной недостаточности», — отметил он.

После этого появляется угроза для печени, почек и других внутренних органов. При этом никто в мире не знал, как помогать людям, оказавшимся в такой ситуации, и придумывать схему лечения пришлось буквально на ходу.

«Сейчас мы под интенсивным уходом — капельницы, уколы, ингаляции… Все что можно делают, что нельзя — тоже делают. На поправку очень быстро идем. Вчера я чувствовал себя отвратительно, сегодня уже бодрячком», — рассказал один из бойцов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео из трубы, назвав операцию дерзкой и невероятно эффективной.