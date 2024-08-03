Лебедев: в распределительный центр ВСУ попало около десятка больных с ВИЧ

Мобилизованный харьковчанин передал пророссийским подпольщикам информацию о том, что в распределительном центре ВСУ находится около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев рассказал, что мобилизованный прислал ему сообщения. По словам мужчины, ему приятно знать, что в России хоть кто-то представляет интересы населения, которое «киевская хунта видит как бесплатный буфет». Он добавил, что сотрудники ТЦК его поймали 25 июля, когда он шел в магазин за хлебом.

Сейчас все мобилизованные находятся под строгим контролем, даже под конвоем не выйти. Медкомиссию провели за пять минут, причем жаловаться бессмысленно.

Он также подтвердил, что сотрудники ТЦК премируются за каждого мобилизованного.

«Учебка страшно боится из-за обнаруженного десятка спидозников и гепатитных», — сказал мужчина Лебедеву.

Ранее Лебедев рассказал, что командование ВСУ скрытно перевозит личный состав и военную технику в грузовых поездах с зерном.