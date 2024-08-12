Удары по Запорожской АЭС означают выход Украины на новый уровень адресной агрессии. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24» .

«То, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, — это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов. <…> Такого не было никогда», — заявил он.

Лихачев подчеркнул, что даже станции, находящейся в режиме холодного останова, необходимо охлаждение водой. Если бы градирня рухнула и повредила дамбу, на которой стоит, то уровень воды в пруду-охладителе резко упал бы, а это создало бы прямую угрозу безопасности атомной станции.

Глава Росатома не исключил, что на станции придется менять градирню.

«Нам еще предстоит ответить на вопрос, является ли этот ущерб восполнимым, или придется проводить масштабные реконструкционные работы с возможной заменой первой градирни», — подчеркнул Лихачев.

Накануне директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина заявила, что станция впервые получила столь серьезные повреждения.