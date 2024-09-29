«Такие итальянцы нам нужны». Рогов поддержал решение иностранного повара объехать Донбасс

Итальянский повар Антонио Рицци съездил в Донбасс и Новороссию, чтобы угостить военных и мирных жителей вкусной едой. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о нем в своем Telegram-канале.
«Такие итальянцы нам нужны! <…> Grazie mille, Antonio Rizzi!» — сказал он.
Он сделал репост сюжета телеканала «Россия 1» о Рицци. Итальянец родился под Миланом, но четверть века живет в России. В составе «Народного фронта» он с мангалом, гигантской сковородой и гуманитарной помощью отправился к передовой. Повар побывал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области и Крыму, где устроил обеды на полевой кухне и мастер-классы для детей.
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