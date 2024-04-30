Солист Подольской филармонии выступил перед бойцами СВО в ЛНР | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 17:38 Солист Подольской филармонии выступил перед бойцами СВО в ЛНР Источник фото: Мария Андрюхина

Читать 360 в

Солист Подольской филармонии Павел Быков выступил перед бойцами штурмовых десантных и мотострелковых бригад в ЛНР. Коллектив фронтовой культбригады дал 12 концертов в течение шести дней.

По словам Быкова, главная цель выступлений — поддержать боевой дух бойцов, подарить им минуты отдыха, потому что военнослужащие постоянно тренируются, готовятся к сложнейшим боям.

Реклама

«Тур посвятили грядущему дню 9 Мая. Каждый концерт начинали песней „Нам нужна одна Победа“ и заканчивали „Днем Победы“. Исполняли произведения периода Великой Отечественной войны, а также вместе с бойцами пели песни Цоя, группы „Любэ“», — рассказал Быков.

В ближайших планах у артистов приехать с концертами в новые регионы России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».