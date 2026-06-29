Европейские политики старательно закрывают глаза на риск перехода украинского конфликта на прямое вооруженное столкновение с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Такер Карлсон.

Он подчеркнул, что западные политики полностью игнорируют все опасные сигналы.

«Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимание», — написал Карлсон.

Так журналист проанонсировал вышедшее интервью с российским бизнесменом и депутатом Законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом. Из представленного Карлсоном анонса следует, что он обсудил с Бутом возможность новой эскалации украинского конфликта, отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от проведения выборов, встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и возможность остановить боевые действия.

Кроме того, Карлсон обсудил с российским бизнесменом и политиком поведение Израиля, который закрывает глаза на продажу Украиной оружия ХАМАС, а также поинтересовался процедурой обмена своего собеседника на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Осужденный в США российский бизнесмен Виктор Бут вернулся в Россию в декабре 2021 года после того, как его обменяли на отбывающую наказание за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку у Бриттни Грайнер. В России бывший заключенный вошел в состав высшего совета ЛДПР и получил мандат депутата Законодательного собрания Ульяновской области.