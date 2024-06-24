Спасший людей в Севастополе водитель: так поступил бы каждый на моем месте

В момент удара водитель находился недалеко от места ЧП.

«Люди начали выбегать, начал их забирать. <…> По-другому поступить нельзя было, и все. <…> Люди нуждались в помощи. Надо было помогать. <…> Думать только о себе — это последнее дело», — подчеркнул Александр.

Водитель совершил три рейса, чтобы вывезти людей с атакованного пляжа. Среди пассажиров не было раненых, но многие были напуганы.

«Человек 200, я думаю, точно было. <…> Не знаю точно, я ж не считал, сколько там. Как могли, так помещались. <…> И дети, и с колясками, и без, короче, все подряд. <…> Мне кажется, так поступил бы каждый на моем месте. Тут уже дело такое, я ничего не могу сказать по этому поводу. По другому поступить… Ну как? Просто убежать? Нет», — подчеркнул Александр.

В беседе с «Известиями» водитель отметил, что после первого выезда с пляжа он позвонил своему начальнику и объяснил ситуацию. Тот посоветовал, что делать дальше. Все три рейса водитель совершил бесплатно.