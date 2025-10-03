Так ответила Путину Украина? Атака на Крым, сирены в городе-герое Новороссийске

В Новороссийске власти объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Местная жительница рассказала 360.ru, что слышала три громких звука. По ее словам, они звучали глухо и не совсем напоминали взрывы.

Жителям и гостям города власти напомнили, что при включении сирен необходимо немедленно укрыться. Тем, кто находится дома, рекомендовали отходить от окон и спрятаться в помещениях без окон или в комнатах с капитальными стенами — например, в коридоре, ванной, кладовой или туалете.

Тем, кто оказался на улице, Кравченко посоветовал в подземное укрытие — цокольное помещение, подземный переход или паркинг.

В мэрии подчеркнули, что населению следует сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала. Он будет отключен сразу после нейтрализации угрозы.

За несколько минут до тревоги в Новороссийске Украина попыталась атаковать Крым. Над территорией полуострова уничтожили беспилотник. Еще два дрона сбили над Черным морем.

Во время выступления президента России Владимира Путина на «Валдае» украинские беспилотники также атаковали Белгород. О дронах сообщали и власти Сочи.