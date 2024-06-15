«Так и сделаем». Путин пообещал присвоить Магомеду Избакиеву звание Героя России посмертно

Офицеру Магомеду Избакиеву, который погиб в ходе выполнения задачи в рамках СВО, присвоят звание Героя России посмертно. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

По словам одного из бойцов, группа старшего лейтенанта Избакиева за сутки уничтожила более 200 вражеских солдат и 20 единиц бронетехники.

«В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой, в результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», — рассказал участник встречи.

Он обратился к главе государства с просьбой о награждении офицера высшей наградой Отечества.

«Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали. Тем более, что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», — ответил Путин.

Также глава государства пообещал оказать помощь семье погибшего.

Кроме того, во время встречи Путин рассказал, как и почему лично отдал приказ одному из трех участвовавших в СВО братьев из Чувашии Тихоновых покинуть зону конфликта.