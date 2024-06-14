Отдал приказ. Путин рассказал об отправке из зоны СВО одного из трех воюющих братьев

Путин рассказал, как уговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть зону СВО

Президент Владимир Путин рассказал, как лично отдал приказ одному из трех участвовавших в СВО братьев из Чувашии Тихоновых покинуть зону конфликта. Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками программы «Время героев».

«Я просто узнал <…>, что братья там вместе воюют <…> Посчитал, что хоть один из братьев должен находиться подальше от зоны боевых действий», — рассказал Путин.

По его словам, ему пришлось отдать Владимиру Тихонову прямой приказ покинуть зону боевых действий из-за того, что тот отказывался это сделать по требованию непосредственного командования.

Присутствовавший на встрече главы государства с участниками программы «Время героев» другой брат, Александр Тихонов, заявил, что он и его родственники чувствуют себя частью великой истории.

«Чувствуем, что вы рядом. И чувствуем, что мы рядом с вами. Большое вам спасибо», — сказал Александр Тихонов.

Путин ранее сообщил, что Россия задействовала почти 700 тысяч военных в зоне специальной операции.